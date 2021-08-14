الجزار: ما يدفعه المواطن بوحدات الإسكان الاجتماعي لا يمثل 50% من التكلفة الحقيقية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَ الدولة أنشأت شركات ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات كبرى لإدارة العمران المستدام وتوفير الصيانة لكل المشروعات، «عشان ما ينهارش العمران ده بعد 6 أو 7 سنوات، وبالتالي هناك عمل على محور إدارة العمران».

وأضاف «الجزار»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الدولة تقدم في برنامج الإسكان الاجتماعي دعمًا مباشرًا من 5 آلاف لـ60 ألف جنيه وفقًا لمستوى الدخل للمواطن، إضافة لـ5 أشكال دعم غير نقدي إجمالها من 250 لـ300 ألف جنيه، فلا يتمّ حساب تكلفة الأرض والمرافق، ولا يحسب فيها تعويضات أو فروق أسعار، ودعم سعر الفائدة على التمويل العقاري، وبالتالي ما يدفعه المواطن في وحدات الإسكان الاجتماعي لا يمثل أكثر من 40 أو 50% من التكلفة الحقيقية لهذه الوحدة، بينما السكن البديل يحصل على الوحدة بالمجان.