شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة 2021: الأسعار وخطوات التقديم

شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة 2021، تعد من أكثر عمليات البحث على «جوجل»، خلال هذه الفترة، تزامنًا مع نهاية الأسبوع الأول لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، منعًا للتزاحم داخل مكاتب البريد المميكنة، وتسهيلًا على هذه الفئة، عملية شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، وذلك يعد ضمن المزايا التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة.

على أن يبدأ غدًا الأحد الموافق 15 أغسطس وحتى 9 من سبتمبر المقبل، الحجز لجميع المواطنين الراغبين في حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يخصص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5%، من الوحدات السكنية المطروحة، إضافة إلى تخصيص الأدوار الأرضية السفلية لهم، كي تتناسب مع طبيعتهم.

وتشمل شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة 2021، طرح إعلانين ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، أحدهما يستهدف المواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل، والآخر يستهدف المواطنون من متوسطي الدخل.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الإحتياجات الخاصة 2021

- تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعى لذوي الاحتياجات الخاصة 2021، للمواطنين من محدودي الدخل، ما بين 164 ألفا إلى 310 آلاف جنيه.

- تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعى لذوي الاحتياجات الخاصة 2021، للمواطنين من متوسطي الدخل، ما بين 471 ألفًا وحتى 950 ألف جنيه.

- سيتمّ سداد قيمة شقق «سكن لكل المصريين»، بفائدة 3%، متناقصة، وسداد يصل إلى 30 سنة، وفقًا لمبادرة التمويل العقاري.

خطوات التقديم فى شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة 2021

1- أولًا الذهاب إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، داخل المدن والمحافظات المطروح بها شقق «سكن لكل المصريين 2»، بداية من غد الأحد الموافق 15 أغسطس، وحتى 9 سبتمبر.

2- شراء كراسة الشروط، بقيمة 125 جنيه لمحدودي الدخل، و150 جنيه لمتوسطي الدخل، إضافة إلى سداد المصروفات الإدارية.

3- سداد مقدم جدية الحجز، ويبلغ 10% من قيمة الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل، و15% من قيمة الوحدة، بالنسبة لمتوسطي الدخل.

4- ملء وتوقيع استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط.

5- إنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من هنا.

6- رفع الأوراق المطلوبة للحجز على الموقع بصيغة الـ pdf، بحجز لا يزيد عgn 2 ميجا بايت، ومنها: «استمارة الحجز، إيصال سداد مقدم الحجز، صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة -سارية، إيصال مرافق حديث، مفردات مرتب -إن وجد- شهادة إثبات دخل».