رئيس تونس يتوعد الإخوان: انتظروا طوفان قوانين لتطهير البلاد من الفساد

توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، من وصفهم بـ«الفاسدين» في بلاده، وعلى رأسهم حركة «النهضة» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بطوفان من القوانين تطهر تونس من الفساد، موضحًا أن الشعب يريد تطهير البلاد من كل الفساد العالق على مر العقود في تونس، واعدًا بالتخلص ممن عبثوا بحياة التونسيين، وذلك خلال تقرير عرضته قناة «مداد نيوز» السعودية، على «يوتيوب».

الرئيس التونسي: لن أتوقف عن ملاحقة الفساد

وأضاف «سعيد»، أن التطهير سيجري بالقانون، وأنه لن يتوقف عن ملاحقة الفساد، مؤكدًا أن التدابير الاستثنائية التي جرى اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة.

من ناحية أخرى، أكد محمد عبو مؤسس حزب التيار الديمقراطي، خلال استضافته في برنامج «ميدي شو»، الذي يذاع على راديو «موازييك التونسي»، على ضرورة نجاح رئيس الجمهورية قيس سعيد في قراراته، وأهمية ما سيفعله في الفترة المقبلة، معتبرًا أن الأولوية اليوم ليست تنقيح الدستور بل مقاومة جائحة كورونا واتخاذ إجراءات استثنائية لمكافحة الفساد وفتح ملفاته الحارقة.

مؤسس حزب التيار الديمقراطي: الدولة في حرب ضد عصابات

وأوضح «عبو» أنه من غير المسموح الحديث عن دستور جديد، «خلينا في الدستور الحالي الضامن للشرعية اليوم، ما يقعدوش يلعبو بيكم، مشكلتنا مش في الدستور، في ثقافة وفي طبقة سياسية تلعب بيكم»، معتبرًا أن الدولة «في حرب ضد عصابات، وحان وقت القضاء عليها».