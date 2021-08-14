أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري في حوالي الساعة الرابعة عصراً، موضحاً أنه سيتم إعلان النتيجة بكل التفاصيل المتعلقة بالدرجات التي حصل عليها الطلاب في المواد بحسب شعبته سواء الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية.

تعرف على تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بترتيب الطالب على مستوى دفعته وترتيبه في كل مادة دراسية سواء الأحياء أو الجيولوجيا أو الكيمياء أو الفيزياء بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم، ومواد الرياضيات البحتة والتطبيقية والجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل والديناميكا والإستاتيكا بالنسبة لطلاب شعبة علمي رياضة.

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم تكشف ترتيب الطلاب

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بترتيب الطالب في مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع بالنسبة لشعبة الأدبي، موضحاً أن النتيجة ستكشف عن المستويات الحقيقة للطلاب، مؤكداً أن ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نسبة النجاح التي حصل عليها الطلاب.

«الحزاوي»: يجب على أولياء الأمور مساند الطلاب تقبل نتيجة الثانوية العامة 2021 أياً كانت

وفي سياق متصل، أكدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أنه يجب على أولياء الأمور بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، مساندة أبنائهم أياً كانت النتيجة، موضحة أن الثانوية العامة ليست نهاية المطاف: «مش منطقي أنه المجتمع يكون كله دكاترة ومهندسين»، لافتاً إلى أنه هناك الكثير من الكليات التي يمكن للطلاب الاتحاق بها ويجب عليهم الاختيار حسب قدراتهم.

وأضافت «الحزاوي» لـ«الوطن»، أنه يجب على وزارة التربية والتعليم، الكشف عن أبرز التفاصيل المتعلقة بالتظلم على النتيجة وكذلك التصحيح الإلكتروني الذي تم تطبيقه لأول مرة في الثانوية العامة.