مصرع شاب وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين

لقي شاب مصرعه وأصيب 5 مواطنين بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند علامة الكيلو 40 على طريق «العلمين - القاهرة» الدولي في اتجاه القاهرة، من بينهم 4 من أسرة واحدة، ونقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى، وقدمت الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم السبت، 5 مصابين وجثة، وهم أشرف إبراهيم علي، 25 عاما، من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسنت إبراهيم علي، 30 عاما، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونوران إبراهيم علي، 27 عاما، من القاهرة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وزين إبراهيم علي، 27 عاما، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وعمر تامر السيد، 10 أعوام، من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسماعيل جاد كمال، 19 عاما، من الجيزة، وصل جثة هامدة.

المباحث تفحص حادث العلمين

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين وشرطة تأمين الطريق الدولي، إلى موقع الحادث، وجارٍ إجراء الفحص ومعاينة الحادث للتعرف على أسباب وقوعه وملابسات الحادث، ورفع تقرير مفصل إلى النيابة العامة، وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة الموتى بمستشفى العلمين، وتولت النيابة التحقيق.