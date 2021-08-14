السيسي: سنطرح «العاصمة الجديدة» بالبورصة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة ستطرح العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة، «عاملين حسابنا إن العاصمة الجديدة تدخل البورصة إن شاء الله في أقرب فرصة، وهتكون الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة، وبنتكلم عن أموال سائلة 100 مليار جنيه، شركة العاصمة، وده موضوع مالهوش علاقة بهيئة المجتمعات العمرانية، دي حاجة تانية خالص في إدارة قدراتنا ومشروعاتنا».

وأضاف «السيسس»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية «هيتم تنفيذ كل ده بس الدولة مش هتدفع قرش، بالعكس شركة العاصمة لو خلال السنتين الجايين دول بفضل الله التصور اللي عاملينه تدخل البورصة أصولها تتعدى 4 ترليونات جنيه، وده بينطبق على العلمين ومدن أخرى».