السيسي للمصريين: «النمو السكاني هياكل كل جهدكم»

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سؤال فتاة تُدعى «رحمة»، عن قانون العمل الجديد، قائلا: «على فكرة، من حقك ومن حقكم كلكم تطالبوا الدولة والحكومة أنها تراعي مصالحكم، بس إحنا اتفقنا من أول يوم إن إحنا مع بعض، والموضوع ده مش يتحل من طرف واحد، فيه جزء عليا أعمله وجزء عليك تعمله».

وأضاف «السيسي»، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي اليوم في مدينة بدر: «النمو السكاني اللي موجود في مصر هياكل كل جهدكم، إنت عاوز 10 أولاد والـ 10 دول يبقوا متواضعين في كل شيء؟، ولا عاوز 2 تعلمهم كويس وتأكلهم كويس وتربيهم كويس وتديهم وقت كويس؟».

وتابع: «أنا بحاول آخد من كلامكم وأقول كلام يبقى ليه سياق، ده مشكلة كبيرة كل المسؤولين السابقين على مدى الـ 60 و70 سنة اللي فاتوا اتكلموا عنها، بنتكلم من 100 سنة كنا 9 مليون نسمة، بقينا 100 مليون نسمة وشوية، حرصنا على القانون يبقى متوازن».