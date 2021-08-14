السيسي: فكرة قيام الدولة بالتعيين والتوظيف لم تحقق نجاحا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن فكرة قيام الدولة بالتعيين والتوظيف لم تحقق نجاحا، «إحنا على مدى الـ 7 سنوات اللي فاتوا وفرنا 30 مليون متر أرض، لرجال أعمال باختلاف مستوياتهم، بدءًا من رجل الأعمال اللي هو ماسك مشروع صغير 10 متر، لأن الصغير ممكن يكبر، قولولي بقى من الـ 30 مليون متر دول، كام واحد عمل مصنع شغال، في كام سنة، بعد ده كله 3 ملايين متر فقط اللي طلعت عليه مشروعات، يبقى المسار ده المفروض نراجعه ونعدله».

وأضاف «السيسي»، خلال إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاحات مشروعات الإسكان الاجتماعي اليوم في مدينة بدر: «نعدله إزاي، هنوفر لك أرض لأ، هنعمل مشروع، وتخش فيه، ونقدر نوفر لك من خلال الجهاز أو البنوك تمويل للمشروعات اللي انت عاوز تعملها، فيه ناس تقول اطرحوا أراضي للمناطق الصناعية عشان الناس تشتغل، بس صدقوني، إحنا الأمور عندنا مش على الوش كده، الكلام ده له مسار، تابعوا المواقع بتاع الوزارات المختلفة يعلن عليها كل شيء، وده بيتقال في الأخبار».