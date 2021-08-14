احتفالاً بـ«اليوم العالمي للشباب».. بنكا «القاهرة» و«CIB» يتيحان فتح حسابات مجانية للعملاء

فى ظل اهتمام البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية بتعزيز الشمول المالى والسعى لضم غير المتعاملين مع القطاع المصرفى إلى المنظومة الرسمية، تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، خصص البنك المركزى المصرى شهر أغسطس من كل عام ليكون يوماً للشمول المالى للشباب تحت مسمى «اليوم العالمى للشباب»، والذى تستمر فعالياته هذا العام من يوم 1 وحتى يوم 15 أغسطس الجارى.

بنك saib يتيح الاشتراك المجاني في المحفظة الإلكترونية والموبايل والإنترنت البنكي وخدمة الـ«SMS»

وتقوم البنوك خلال الفترة من بداية أغسطس ولمدة أسبوعين بفتح حسابات توفير دون مصاريف ودون حد أدنى؛ احتفالاً باليوم العالمى للشباب ضمن فعاليات الشمول المالى، حيث تتضمن هذه الفعاليات تقديم البنوك باقة من المنتجات والعروض والخدمات الخاصة للشباب، على رأسها تفعيل المحفظة الإلكترونية دون رسوم، وإصدار بطاقة ميزة مجاناً، فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات المجانية.

بنك saib

شارك بنك saib فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للشباب، وذلك خلال الفترة من 1 - 15 أغسطس 2021، مستهدفاً الوصول إلى جميع فئات المجتمع ليحصلوا على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز الوعى بالخدمات المالية والمصرفية لدى جميع شرائح المجتمع، وذلك ما عبّر عنه طارق الخولى، رئيس مجلس إدارة بنك saib.

إصدار البطاقات مسبقة الدفع دون رسوم

وتابع «الخولى» أن البنك يقوم بتقديم العديد من العروض والمميزات خلال فعاليات الشمول المالى؛ تشجيعاً للعملاء على الانضمام للمنظومة المصرفية، لعل أبرزها فتح الحسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحساب، وإصدار بطاقة خصم مباشر (كلاسيك) دون مصاريف للعملاء الجدد، بالإضافة إلى إصدار بطاقة مسبقة الدفع دون مصاريف، فضلاً عن إتاحة الاشتراك فى خدمة الإنترنت البنكى دون مصاريف، والاشتراك فى تطبيق الموبايل البنكى دون مصاريف.

واستكمل أن البنك يتيح أيضاً، خلال فعاليات الشمول المالى، الاشتراك فى خدمة محفظة saib wallet دون مصاريف، والاشتراك فى خدمة الـSMS دون مصاريف، مشيراً إلى وجود ممثلى فروع البنك من مراكز التثقيف المالى الخاصة بالبنك saib cube داخل مول مصر بالسادس من أكتوبر، وداخل مول العرب بالشيخ زايد، وداخل مول طنطا بمدينة طنطا؛ لتقديم الخدمات البنكية للعملاء والترويج للمنتجات البنكية المختلفة، خلال فعاليات الشمول المالى لشهر أغسطس الجارى.

وذكر «الخولى» أنه فى إطار تنفيذ أنشطة مختلفة خاصة بالتثقيف المالى لفئات المجتمع المختلفة، يقوم البنك بتنظيم برنامج «Financial Literacy and Financial Inclusion»، الذى يتناول محاور التثقيف والشمول المالى والخدمات المصرفية المقدمة من البنوك، وذلك لتثقيف الشباب من طلبة المرحلة الجامعية أقارب موظفى البنك من الدرجتين الأولى والثانية.

بنك القاهرة

كما شارك بنك القاهرة فى احتفالات اليوم العالمى للشباب، ضمن فعاليات الشمول المالى برعاية البنك المركزى المصرى، حيث يستهدف البنك على مدار العام تعزيز قاعدة العملاء فى مختلف شرائح المجتمع، خاصة فئات الشباب والمرأة وفى الصعيد، بحسب تصريحات طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.

بنك تنمية الصادرات يُصدر بطاقة «ميزة مسبقة الدفع» مجاناً.. ويُهدي محفظة «جيبي» الإلكترونية لعملائه الجدد ضمن فعاليات الشمول المالي

وأشار «فايد» إلى أن بنك القاهرة يطرح العديد من المزايا والخدمات خلال فترة اليوم العالمى للشباب، لعل أبرزها فتح حساب توفير دون مصاريف ودون حد أدنى، بالإضافة إلى إتاحة إصدار مجانى لبطاقة الخصم المباشر الوطنية «ميزة». وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن مصرفه يتيح إصداراً مجانياً لبطاقات مسبقة الدفع والاشتراك المجانى فى محفظة القاهرة كاش الإلكترونية من خلال أى فرع من فروع البنك خلال فترة فعاليات مبادرة الشمول المالى.

البنك التجارى الدولى

وعلى نفس المنوال، أعلن البنك التجارى الدولى CIB عن مشاركته فى مبادرة الاحتفال بالشباب تحت رعاية البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2021، مستهدفاً تقديم أفضل المنتجات والخدمات البنكية المصممة لتناسب احتياجات الشباب وإدارة شئونهم المالية، وتلبية احتياجاتهم، وتحقيق أهدافهم.

ودعّم البنك التجارى الدولى عملاءه الجدد خلال فعاليات مبادرة الشمول المالى، وذلك من خلال فتح حساب التوفير Easy savings من 16 عاماً، ودون حد أدنى لرصيد فتح الحساب، ودون رسوم فتح الحساب، ودون حد أدنى للاحتفاظ بالحساب، بالإضافة إلى إصدار بطاقة خصم مباشر للاستمتاع بالخدمات البنكية عبر المنصات الرقمية، وبعائد سنوى بنسبة 5.25% يصرف شهرياً على أقل رصيد بالحساب خلال الشهر.

ولم يكتف CIB بهذا الحد، بل عزز من مستخدمى المحفظة الذكية من بنك CIB من خلال تكثيف الحملات الإعلانية حول أهمية استخدام المحفظة الذكية الخاصة بالبنك فى شراء وسداد المشتريات بمسح رمز QR الخاص بالتاجر من خلال المحفظة الذكية لدى أى متجر يحمل شعار «ميزة ديجيتال»، بالإضافة إلى استقبال وتحويل الأموال إلى أى محفظة إلكترونية داخل مصر، كما تتيح سداد الفواتير (التليفون المحمول، والتليفون الأرضى، والإنترنت، والكهرباء، والغاز والمياه) وشحن رصيد التليفون المحمول والتبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية وغيرها.

البنك المصرى لتنمية الصادرات

ولم يتوان بنك تنمية الصادرات عن المشاركة فى مبادرة البنك المركزى للشمول المالى، حيث عبّرت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، عن سعى البنك لتعزيز الشمول المالى ومشاركته فى فعاليات شهر أغسطس بمناسبة اليوم العالمى للشباب خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، مضيفةً أن المبادرة تستهدف تعزيز ونشر الوعى المصرفى بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، وذلك لتمكين كل مواطن من الحصول على الخدمات المصرفية بطريقة سهلة وميسرة، وبتكلفة عادلة.

وذكرت أن البنك يقدم العديد من المزايا والخدمات لعملاء البنك الجدد؛ بداية من فتح حسابات توفير مجانية دون حد أدنى للحساب، بالإضافة إلى إتاحة إصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع مجاناً، كما يهدى البنك المحفظة الإلكترونية «جيبى» مجاناً للعملاء الجدد.

وأشارت «سلطان» إلى أنه فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للشباب، ينظم البنك نموذج النظام المصرفى المصرى EBSM، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، محاضرات عن الشمول المالى والتوعية المالية والمصرفية، وذلك لمدة ٤ أيام، من ١٢ إلى ١٥ أغسطس ٢٠٢١.

وعلى صعيد آخر، ذكرت «سلطان» أنه فى ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى للشمول المالى والاحتفال باليوم العالمى، شارك البنك فى الاحتفال الذى أقيم بجامعة النيل، وذلك لبدء برنامج قبل الاحتضان، الذى ضم عشرة مشاريع مبتكرة مقدمة من شباب رواد النيل، حضر الاحتفال فريق العمل الخاص بالمشاريع الصغيرة والشمول المالى بالبنك، وقاموا بالتفاعل مع الشباب، وتبادل المعلومات عن أهمية إنشاء الخطة الاستراتيجية بمشاريعهم المستقبلية، وتوضيح أهمية الشمول المالى، ونشر الوعى المصرفى فى المجتمع تماشياً مع التوجه الحالى للدولة.