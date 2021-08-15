مطالب بتوضيح إجراءات التظلم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

طالب عدد من أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيح كل الإجراءات المتعلقة بالتظلم على التصحيح الإلكتروني، وذلك قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، خاصة كونه تجربة جديدة على الطلاب في مرحلة فيصلية، إضافة إلى إعادة النظر في إجابات كراسات الإسئلة.

«الحزاوي» تحث الطلاب على اختيار الكليات طبقا لقدراتهم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وأكّدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، أنَّه يجب على وزارة التربية والتعليم، الكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بآلية التظلم على نتيجة الثانوية العامة خاصة مع تطبيق نظام جديد لأول مرة وهو نظام التصحيح الإلكتروني، مشددة على أولياء الأمور بضرورة مساندة الطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضافت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أنَّ هناك مجموعة من النصائح يجب إتباعها تتمثل في مساعدة الطالب على تحديد الكلية طبقاً لقدراته وليس مجموعه، وتأهيله لمرحلة تعليمية جديدة حتى يتمكن من الإستفادة منها.

من جهتها، قالت منى أبوغالي، إحدى أولياء الأمور، إنَّه يجب النظر لإجابة الطلاب في كراسات الأسئلة في عمليات التظلم، مؤكّدة أنَّ هناك الكثير من الطلاب حرصوا على الإجابة في كراسات الأسئلة بعد سماح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للطلاب بالكتابة عليها إلا أنَّه لا يعتد بها.

وأضافت «أبوغالي»، لـ«الوطن»، أنَّ كتابة الطلاب على كراسات الأسئلة مكّنتهم من التغلب على مخاوف التصحيح الإلكتروني والبابل شيت، وهو ما يجب أخذه في الإعتبار، لافتة إلى أنَّه يجب على وزارة التربية والتعليم توضيح هذه الآليات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد غد الثلاثاء

جدير بالذكر، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، موضحاً أنَّه سيتمّ إعلان النتيجة بعد غد الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.