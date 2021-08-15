الأولى على الثانوية الأزهرية: تمنيت الحصول على 99%.. ووالدي أول من بشرني بالنجاح (فيديو)

قالت نجلاء يوسف كامل محمود، الأولى على الثانوية الأزهرية في الشعبة الأدبية والحاصلة على 99.05%، إنّها تمنت من الله أن تحصل على 99% موكدة أن والدها هو من بشرها بنجاحها وتفوقها في الثانوية العامة: «استقبلت الخبر بفرحة كبيرة، حسيت بإحساس عظيم، توفيق ربنا هو اللي وصلني للمكانة دي، وبتمنى كل الطلاب يحسوا بفرحتي، كنت بدعى ربنا أجيب 99% لكن مكنتش بدعي ربنا أكون الأولى على الجمهورية، اتفاجئت وكنت متوقعة إن أي حد يجيب أكتر مني، فضل من ربنا إنّه رزقني بحاجة مكنتش بتمناها».

فرحة الأهل والجيران بتفوق أسماء

وأضافت الأولى على الثانوية الأزهرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، «أهلي وجيراني وكل الناس اللي حواليا كانوا فرحانين ليا، واستقبلوني بفرحة كبيرة»، كاشفة عن أنّها ترغب في الالتحاق بكلية اللغات والترجمة.

وكان الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجرى عددا من الاتصالات الهاتفية لتهنئة أوائل الثانوية الأزهرية 2021، مساء الأمس السبت، مشيدا بتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية الأزهرية 2021، وحصل 5 طلاب على 100%، وهم «أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، والطالب أمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، و الطالب محمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، والطالب محمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبد الوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبد الفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية)».