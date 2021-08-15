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محمود مسلم

«الأعلى للجامعات»: استمرار التقدم لامتحانات المسابقة الموحدة للدبلومات

كتب:

الوطن
11:38 ص | الأحد 15 أغسطس 2021
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أعلن المجلس الأعلى للجامعات  على موقعه الإلكتروني https://scu.eg/index استمرار التقدم لأداء امتحانات المسابقة الموحدة والمركزية، للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات، والمدارس الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات، والمعاهد الفنية نظام السنتان بعد الثانوية، للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2021-2022.

ويستمر التقديم في المسابقة الموحدة والمركزية حتى يوم الخميس الموافق 2021/9/9 بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم الإعلان عن مواعيد الامتحانات لاحقًا.

وعلى الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المسابقة الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات https://scu.eg/pages/Comet_Advert  للتعرف على كل القواعد والتفاصيل الخاصة بالتقديم.

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