قوافل طبية مجانية لقرى غرب العريش ووسط سيناء

وجّه اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مديرية الصحة إلى تنظيم قوافل طبية للمناطق الأكثر أحتياجا، والتي تعاني من نقص واضح فى الخدمات الطبية، في الشيخ زويد ونخل والحسنة بوسط سيناء، أو بالتجمعات والقرى التى تضم وحدات صحية مثل الميدان ومزار والروضة والتلول غرب العريش.

محافظ شمال سيناء: نهتم بصحة المرأة والطفل

وأكد المحافظ فى أن هناك أهتمام بصحة الطفل والمرأة والقرى، وأصدر توجيهاته وتعليماته بشأن تسير عدة قوافل طبية للقرى والمناطق المحرومة، فيما أصدرت مديرية الصحة بشمال سيناء بيان اليوم، أكدت فيه توجيه عدة قوافل طبية للمناطق على مدار الشهر الحالى، إلى الشيخ زويد ومناطق الوسط من سيناء، فيما سيرت قافلة طبية لأهالى قرية مزار، والتى سوف تخدم مزار والميدان والروضة وزارع الخير غرب العريش.

بدوره قال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القافلة تضم تخصصات الباطنة والصدر، ويشارك فيها كل من الدكتور محمد أحمد الحديدى أخصائي صدر بمستشفى العريش العام، والدكتور رأفت أحمد شيتة أخصائي باطنة بمستشفى العريش العام، وفريق عمل الرعاية الصحية الأساسية بالمديرية والإدارة الصحية بالعريش

الصحة: تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة

وأكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن توجيهات المديرية هي تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة على أكمل وجه، وكذا تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع الفريق الطبي بالوحدة الصحية بالميدان لتحقيق أكبر استفادة منها وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشددا أن الكشف والعلاج بشكل مجانى.

وقالت سعدية محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أن المديرية تشارك القوافل الطبية فى المدن والقوافل البعيدة من خلال توزيع عدد من البطاطين والأغطية والمواد الغذائية إلى جانب الخدمات الطبية المجانية.