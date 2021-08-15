وظائف للعمل خارج مصر.. بينها مدير مالي ومحاسب ومهندس

يسعى كثيرون للبحث عن وظيفة للعمل خارج مصر، لاكتساب خبرات في سوق العمل الإقليمي، وفي هذا الصدد، طرح موقع «فرصنا» مجموعة من الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها بعض الشركات والمؤسسات بالخارج، وتستعرض «الوطن» تفاصيل المهن المتاحة على النحو التالي:

وظيفة مدير مالي في ليبيا

اسم الشركة: السهل جروب.

مقر التقديم: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 - 15.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 50 عاما.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة فني تركيب شبكات حريق في السعودية

اسم الشركة: مؤسسة أمن وسلامة بالسعودية.

مقر التقديم: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: واحدة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 30 عاما.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500 ريال سعودي.

وظيفة مهندس ميكانيكا في السعودية

اسم الشركة: مؤسسة أمن وسلامة.

مقر التقديم: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: واحدة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 30 عاما.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالٍ (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500 ريال سعودي.

وظيفة محاسب في السعودية

اسم الشركة: كنترول جروب.

مقر التقديم: وسط البلد - القاهرة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: 2 لـ5.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 30 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس زراعي في السعودية

اسم الشركة: كروما للاستثمار الصناعي والزراعي.

مقر التقديم: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: 4 لـ6.

رخصة القيادة: يشترط خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 35 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3500- 4000 ريال سعودي.

وظيفة مهندس صيانة بحري في السودان

اسم الشركة: إن إم تي.

مقر التقديم: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنين الخبرة: 8 لـ15.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 32 لـ50 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالٍ (كلية الهندسة).