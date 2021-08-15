«النقل» تدرس سعر تذكرة المونوريل.. وشركة عالمية لإدارته وتشغيله

كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل، عن أنّ الوزارة بدأت خلال الأيام القليلة الماضية، دراسة تحديد أسعار تذاكر قطارات خطي المونوريل (العاصمة الإدارية الجديدة) و(6 أكتوبر)، مشيرا إلى أنّ شركة الستوم العالمية ستتولى إدارة وتشغيل وصيانة مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة دون التدخل في تحديد سعر التذكرة، كما أنّ المونوريل سيعمل على تطوير وسائل النقل في مصر، وسيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتاديه من الركاب.

مصدر بـ«النقل»: المشاورات مستمرة لتحديد أسعار تذاكر المونوريل

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ المونوريل سيدخل مصر لأول مرة في تاريخها، وسيقدم خدمات مميزة للجمهور، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى من الخط الأول للعاصمة الإدارية الجديدة حتى مسجد المشير بطول 45 كم في مايو 2022، والمشاورات جارية لتحديد أسعار تذاكر المونوريل قبل تشغيله رسميا أمام الجماهير.

مصدر بـ«النقل»: لا تذاكر موحدة لاستقلال المونوريل.. وندرس عمل اشتراكات شهرية للمواطنين

ونوه المصدر، بأنّه لن يكون هناك تذكرة موحدة لاستقلال المونوريل، وسيتم تطبيق التذاكر بنظام المحطات، وتقسيم كل خط لقطاعات، وكل قطاع بسعر مختلف، متوقعا أن تتراوح أسعار تذاكر المونوريل بين 10 و15 و20 و30 جنيها، وربما تكون أزيد أو أقل بنسبة قليلة: «حتى الآن لم يتم الاستقرار على السعر النهائي لتذكرة المونوريل، ويمكن عمل اشتراكات شهرية للمواطنين لاستقلال المونوريل».

من جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل لـ«الوطن»، أنّ مشروعي المونوريل سيقدمان خدمات أوروبية لجميع مرتاديه من الركاب، حيث يسير العمل بخطوات ثابتة لافتتاح مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيله أمام الجماهير مايو 2022، وتسعى وزارة النقل لتقديم خدمات متميزة له.