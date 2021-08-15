أماكن تلقي المسافرين إلى الخارج لقاح كورونا بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تخصيص 4 مراكز لتلقي لقاح كورونا للمسافرين إلى الخارج فقط، وهي مكتب صحة أول بمركز مغاغة، ووحدة شوشة بمركز سمالوط، والمركز الطبي الشرقي بمدينة المنيا، ومكتب صحة ثالث بمركز ملوي، وذلك لمن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة وتلقوا رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم، تسهيلًا لهم ومنعًا للتزاحم على مراكز التطعيم.

رابط التسجيل لتلقى لقاح كورونا

وأكدت المديرية أن من سبق وسجل على موقع وزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg، ومعه رقم الطلب يتصل على الخط الساخن (15335)، لتعديل مكان التطعيم إلى مركز تطعيم المسافرين، وستصله رسالة بموعد ومكان التطعيم.

وأشارت إلى وجود مراكز ثابتة لتلقي اللقاح وعددها 16 مركزًا، وهي مخصصة لجميع المواطنين، وكذلك 30 فريقًا متحركًا، منها 2 على كورنيش النيل والمسرح المكشوف، بشرط التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة.

وتفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عددًا من مراكز تلقى لقاح كورونا الثابتة والمتحركة، لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، حيث تفقد المحافظ، المركز الطبي الشرقي بمدينة المنيا والمخصص للمسافرين، ونقاط تلقى لقاح فيروس كورونا على كورنيش النيل، وداخل المسرح الروماني المكشوف.

قال المحافظ، إن التوسع في توفير اللقاحات، يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من خلال توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال منافذ ومراكز ووحدات ثابتة ومتنقلة لتسهيل حصول المواطنين عليها حرصًا على صحتهم، وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مما يساهم في استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية.

حملة حقك تنظمي

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، انطلاق المرحلة الأولى من حملة «حقك تنظمي»، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمنيا بداية من اليوم، الأحد 15 أغسطس، تحت شعار «حقك تنظمي»، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدينه المنيا.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة ، مؤكدا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا، عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة .

وأضافت الدكتورة وفاء بدوى مدير إدارة تنظيم الأسرة أنه سيتم توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي، وستكون المرحلة الأولي للحملة بمراكز العدوة و بنى مزار و مطاي وسمالوط من اليوم الأحد حتى 19 أغسطس الجاري.

وكلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد مراكز تلقى لقاح كورونا بمركزي سمالوط ومغاغة، لمتابعة آلية سير العمل وتذليل العقبات للتيسير على المواطنين.