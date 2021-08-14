غرق 5 مواطنين في شواطئ مرسى مطروح

لقي 5 مواطنين مصرعهم غرقاً في شواطئ مطروح اليوم السبت، من بينهم حالة غرق في شاطئ «روميل»، و4 حالات في شاطئ «عجيبة»، وجرى انتشال جثامين الغرقى ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

غرق مواطن في شاطئ روميل بمرسى مطروح

وشهد شاطئ روميل، في مدينة مرسى مطروح، غرق مواطن يُدعى «عاطف طه إسماعيل»، 55 سنة، من القاهرة، وجرى نقله إلى مستشفى مطروح العام جثة هامدة، وجرى إجراء إنعاش قلبي ورئوي له، إلا أنه لم يستجيب لتلك المحاولات، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

4 جثث وإنقاذ 2 غرق في شاطئ عجيبة بمرسى مطروح

وغرق 4 شبان في شاطئ المروة وشاطئ عجيبة، اليوم السبت، وهم «طارق العشري علي»، 21 سنة، من بني سويف، و«محمد قرني حمودة»، 21 سنة، من بني سويف، و«إبراهيم أحمد عرام»، 20 سنة، من القاهرة، و«هدير علاء عبد الله»، 18 سنة، من القاهرة، ووصلت الحالات جميعها إلى المستشفى جثثاً هامدة، ولا يوجد بها أي علامات حيوية،

كما تم إنقاذ مواطنين، وهما «علاء عبد الله عبد الحميد»، 59 سنة، من القاهرة، والحالة العامه سيئة، و«محمد علاء عبد الحميد»، 18 سنة، من القاهرة، والحالة العامة متوسطة، ويجري عمل الفحوصات والإجراءات اللازمة.

مباحث مرسى مطروح تفحص حوادث الغرق

وانتقلت مباحث مرسى مطروح لفحص حوادث الغرق، والتعرف على أسباب وقوع الحوادث، وملابساتها، خاصة بعد ارتفاع عدد الغرقى إلى 5 مواطنين في يوم واحد على شواطئ مرسى مطروح، ورفع تقرير إلى النيابة العامة.