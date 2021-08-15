ألفت عمر تكشف تطورات حالتها الصحية بعد كورونا: «أنا رجعت من الموت»

طمأنت الفنانة ألفت عمر جمهورها على حالتها الصحية، بعد تدهور حالتها الفترة الأخيرة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث أنها شعرت بتعب وإرهاق شديد، مما أدى إلى تعاطيها الكورتيزون لتخفيف آلامها.

تطورات الحالة الصحية للفنانة ألفت عمر

وكتبت ألفت عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «اطمن كل الناس اللى بتسأل عليا أنا رجعت من الموت بعد ما أخدت أدوية كورونا خصوصا الكورتيزون ربنا كتبلي النجاة كان قبلها بأسبوع باخد أدوية عالية جدا في التركيز كلها مضادات حيوية وماجبتش نتيجة لكن الكورتيزون ده سحر بجد».

وأضافت، «الحمدلله أنا أحسن كتير من الأول أن شاء الله تكمل على خير، وشكرا جدا لدعواتكم الجميلة اكيد ربنا استجاب منكم».

وطالبت جمهورها بالدعاء المستمر لها، خاصة أن حالتها لم تعد لطبيعتها، وقالت لـ «الوطن»، «أنا تعبانة جدًا، ادعوا لي تعدي على خير».

ألفت عمر توقف تصوير مسلسلها الجديد «إجازة مفتوحة»

وتوقفت الفنانة ألفت عمر عن تصوير مسلسلها الجديد «إجازة مفتوحة» بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وقد تعاقدت عليه مؤخراً قبل إصابتها بالفيروس، حيث أنها تجسد دور مدرسة زوجة الفنان منير مكرم، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي.

والعمل من بطولة كوكبة من النجوم منهم، شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، ملك قورة، دنيا ماهر، نورهان، هدى مجد وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

آخر ظهور للفنانة ألفت عمر خلال الدراما التلفزيونية

كان آخر أعمال ألفت عمر في الدراما التليفزيونية، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «ولاد ناس»، وشارك في بطولته كل من رانيا فريد شوقي، صبري فواز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، من تأليف وإخراج هاني كمال.