رئيس «بدر»: انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية انعكس إيجابا على المدينة

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنّ اختيار مدينة بدر موقعا لموظفي العاصمة الإدارية، تمّ بعناية شديدة جدا، وهو الأقرب للعاصمة، فمدينة بدر مساحتها 18.5 كيلو، وتمتد لنحو 10 كيلو على طريق (مصر - السويس): متابعا: «من حسن حظ مدينة بدر أنّها أقرب مدينة للعاصمة الإدارية، ما انعكس إيجابا على حركة التنمية والعمران في مدينة بدر، وزادت نسب الإشغال بطريقة ملحوظة جدا مؤخرا».

مدينة بدر ذات وزن وثقل

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، خلال حديثه مع الإعلامي باسم طبانة، والإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة يضم 9024 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية من مشروع سكن الموظفين تضم 4704 وحدة، وكان مردوده كبير على الساكن بمدينة بدر، التي أصبحت ذات وزن وثقل بعدما كانت مهمّشة في العقود الماضية، وأصبحت بها تنمية عمرانية كبيرة جدا.

الشغل الشاغل كان إنهاء المشروع قبل انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية

وكان رئيس جهاز مدينة بدر، أكد في تصريحات سابقة له، جاهزية المدينة لاستقبال أصحاب الوحدات السكنية في أي وقت، حيث كان الشغل الشاغل هو إنهاء المشروع قبل انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وكان غير مقبول نقل الموظفين للعاصمة الجديدة قبل الانتهاء من بناء وتشطيب الوحدات السكنية لهم، موضحا أنّه يوجد جهات منوطة بالتسعير للوحدات، وهي التي تحدد من هم مستحقيها.

وأشار إلى أنّ المشروع منذ بدايته كان محددا له موعدا لإنهائه، والمشروع كامل بمرافقه، من مياه وصرف صحي وكهرباء وتليفون أرضي وإنترنت وغاز طبيعي وغيرها من الخدمات التي أشاد الرئيس بها في جولته أمس.