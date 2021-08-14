السيسي: بنفتتح المشروعات جاهزة لاستقبال الناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الهدف من الجهد الذي تبذله وزارة الإسكان الفترة الماضية بالكامل ليس منافسة القطاع الخاص، ولكنها محاولة لإعداد توازن بين المطلوب على مستوى الدولة بالكامل وما يتمّ إتاحته، موضحًا أنَّ «الدولة حرصت الفترة الأخيرة على تطوير الأسلوب في التعامل مع المطورين بالقطاع الخاص وقولنا ليهم خدوا أراضي ومتدفعوش تمن الأرض ولكن أدفعوا تمن الأرض وحدات، والهدف من ده توفير أراضي والبدء في التطوير لإتاحة الوحدات للمواطنين».

لا ننافس القطاع الخاص.. نحاول إعادة التوازن بين متطلبات الدولة والمتاح

وأضاف السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية «الدولة خلال السنوات الماضية وبكل مشروعات الإسكان التي قدمتها لا تقدم إسكان نص تشطيب، وبقول كدا علشان الأمور تبقى واضحة، ولو خرجنا من هنا على أي مكان بيتمّ افتتاحه جاهزة لاستقبال الناس تعيش بشكل كويس، لا محتاج يشطب شقته أو طريق يوديه، ولكن المشروع اللي بيففتح حاجته كلها كاملة لاستقبال الناس».