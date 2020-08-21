الأول على الثانوية الأزهرية: شاركت في تحدي القراءة العربي وحصلت على مراكز متقدمة

قال أحمد مدحت مصطفى، الأول على الثانوية الأزهرية، إنه يعتبر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا الصرح العلمي الأكبر في مصر، موضحًا أن حلمه هو دراسة ما يحبه بصرف النظر عن الجامعة.

وأضاف مصطفى خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "نفسي أدرس اللي بحبه حتى لو في بيتنا، هكون مبسوط".

وحول حديثه عن مصر، قال: "غلطنا في حقها كتير وضيعنا فرص كتير، مكناش أبناء صالحين تمنتهم، لكننا نعدك إننا بالعلم والإيمان والأمل والحب هنحاول نبنيك من تاني، يا سيدي الوطن إحنا معاك وشمسك اللي هتطلع بكرة هتكون أحلى".

ولفت، إلى أنه شارك في مشروع تحدي القراءة العربي لعامين على التوالي، وهو قراءة 50 كتابًا وتلخيص كتاب كامل في 7 أسطر، ثم انتقاد الكاتب، حيث حصل على مركز من المراكز الأولى في الأزهر وقابل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع: "أنا أعتبر أن القراءة حياة أخرى وليست مجرد هواية، والكتاب الجديد الذي أقرأه ليس مجرد صفحات، لكنه خبرات وروح كاتب، وكنت أقرأ في الشهر 20 كتابًا ورغم ذلك أنا لا أهتم بالعدد، فليس المهم عدد الكتب التي قرأتها وليس المهم كم وصلت في القراءة، وإنما المهم كم وصلت القراءة فيك".