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محمود مسلم

حظك اليوم برج الثور الاثنين 16-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:06 ص | الإثنين 16 أغسطس 2021
برج الثور

برج الثور

من الصعب أن يعبر مولود برج الثور عن مشاعره، لكنه في الوقت ذاته يتصف بالرومانسية ويكون مستمتعا لإسعاد شريك حياته، كما أن مولود برج الثور يحب عمله ويخلص في تنفيذه، ويتقن المهمات التي يكلف بها، كما يعرف عن هذا المولود عناده وغيرته الشديدة على المقربين منه، ورغم ذلك ينهي المهام المسندة إليه على أكمل وجه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. 

حظك اليوم برج الثور 16-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة شئون مهنية ومالية، وتهتم اليوم بمناقشة وتنظيم أعمالك.

حظك اليوم برج الثور 16-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، المريخ وعطارد في منزل الحب يعدانك بقضاء أوقات عاطفية واجتماعية حلوة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

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