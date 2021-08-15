الزراعة: «المركزي لمتبقيات المبيدات» ينفذ تدريب لممثلي 6 دول إفريقية

أعلنت دكتورة هند عبد اللاة مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، عن بدء الدورة التدريبية بعنوان التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء والتي ينظمها المعمل بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، موضحة أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثقتها في معمل متبقيات المبيدات لتدريب ورفع كفاءة المتخصصين من دول كينيا وأوغندا ورواندا ومالي ومالاوي بالإضافة إلي دولة الكاميرون، إذ يجرى تدريبهم على بعض المواصفات الدولية وطرق التحاليل المختلفة باستخدام أحدث الأجهزة.

وأضافت أنه من المقرر أن يستمر التدريب لمدة أسبوعين يجرى خلالهم نقل الخبرات المصرية للمتخصصين ممثلي الدول الإفريقية في مجال اختبارات سلامة الغذاء، مما يعد نجاحا كبيرا للمعمل ومركز البحوث الزراعية.

وأكدت مدير المعمل أن المعمل يسعى لتقديم خدماتة لدول قارة أفريقيا بالتعاون مع كبري الهيئات الدولية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات ومساعدة الدول الإفريقية.