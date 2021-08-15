«الصحة»: جميع اللقاحات معتمدة للسفر.. وبعض الدول تشترط نوعا معينا

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، مدير الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن لقاح «جونسون آند جونسون» الإنجليزي موجود بمراكز التطعيم للمسافرين، ومتواجد في 126 مركزا لتطعيم المسافرين، موضحا أن اللقاح يتميز بكونه جرعة واحدة، والكمية أكثر من مليون و700 ألف جرعة وتكفي لأعداد المسافرين، وبدأ التطعيم بها منذ حوالي 3 أيام.

مصر اتفقت على حوالي 40 مليون جرعة لقاح كورونا

وأضاف مدير الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسنت الحسني ومحمد الشاذلي، على شاشة «القناة الأولى» والفضائية المصرية أن مصر اتفقت على حوالي 40 مليون جرعة لقاح كورونا، وتصل الجرعات تباعا، وعلى مدار الأيام المقبلة تأتي تباعا جرعات من أسترازنيكا وفايزر، وكل اللقاحات بالإضافة لـ«جونسون»، مشددا على أن معظم دول العالم لم تشترط لقاحا معينا للمسافرين، ولكن تشترط تطعيم الزائرين على أرضها أو حمل شهادة بالمسحة الطبية، وكل اللقاحات معتمدة ومعترف بها، ولكن بعض الدول تشترط لقاحا معينا.

لا بد من أن تكون الجرعتان من نفس اللقاح

وشرح مدير الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة أنه لا يجوز أخذ جرعة من لقاح معين، وتناول الجرعة الثانية من لقاح آخر، فلا بد من أن تكون الجرعتين من نفس اللقاح، «بدأت آخد لقاح معين، وعلشان آخد المناعة الكاملة أخد الجرعة الثانية من نفس النوع للقاح، وكان هناك خط علمي واضح من وزارة الصحة اتباع إرشادات اللقاحات والسير على نفس المنوال».

جميع اللقاحات لكورونا معتمدة للسفر من دول العالم

واستكمل مدير الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة أن جونسون معتمد للسفر وأسترازنيكا معتمد للسفر وفايزر معتمد للسفر أيضا.