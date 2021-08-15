عيادات ثابتة ومتحركة لتطعيم موظفي البحر الأحمر بلقاح كورونا

خصصت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، مراكز ثابتة وفرقا طبية وعيادات متنقلة لتطعيم جميع المواطنين بلقاح كورونا، حيث نجحت الأجهزة الطبية في تطعيم أكثر من ثلثي المواطنين بمدن محافظة البحر الأحمر بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

عيادات متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

كشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريح لـ «الوطن»، عن أنه جرى تخصيص عيادات ثابتة وفرق متنقلة تجوب الشوارع والميادين لتطعيم المواطنين البحر الأحمر دون الحصول على رسالة نصية بمكان التطعيم، مشيرا إلى أنه جرى عمل تمركزات بالمدن.

وأضاف أنه في إطار سعي وزارة الصحة لتطعيم جميع المواطنين ضد فيروس كورونا، فقد تم تكثيف عمل فرق متنقلة بالادارات الصحية.

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مقرات ثابتة لتلقي تطعيم لقاح كورونا

خصصت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، مراكز ثابتة لتطعيم لقاح كورونا وذلك بمقر مكاتب الصحة بمدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم، وذلك بالإضافة إلى عمل جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية.

تطعيم العاملين بقطاع السياحة والموانئ والمطارات

أفاد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بأنه تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى والفنادق والمنتجعات بالمدن السياحية والعاملين بالموانئ والمطارات والمصالح الحكومية ودور العبادة، بالإضافة إلى تطعيم أكثر من ثلثي المواطنين بالبحر الأحمر، مناشدا المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني.

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