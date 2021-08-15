غرق ستيني بشاطئ «روميل» في مرسى مطروح

لقي شحص مصرعه، منذ قليل، إثر غرق في شاطئ «روميل» بمدينة مرسى مطروح، أثناء السباحة في الشاطئ، ولفظ أنفاسه الأخيرة وجرى انتشال الجثمان، ونقل من الشاطئ إلى مستشفى مطروح العام، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدواني مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الأحد، محمد عبدالعزيز شوقير، 64 سنة، من محافظة الجيزة، ووصلت الحالة جثة هامدة، ولا توجد أي علامات حيوية، وجار التحفظ على الجثة في ثلاجة المستشفى تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.