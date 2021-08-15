«الكهرباء»: أنفقنا 66 مليار جنيه على تطوير شبكات التوزيع في 3 سنوات

علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على إعلان الوزارة مؤخرا ضخ 2.4 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بمحافظة أسيوط خلال 7 أعوام، موضحا أن محافظات الصعيد بأكمله تقع ضمن دائرة اهتمام الوزارة، وكاشفا أن الوزارة تستهدف تطوير الخدمة المقدمة لكل أهالي محافظات الصعيد، وأن الدولة مهتمة بشكل كبير بتطوير شبكات التوزيع على مستوى كل محافظات الجمهورية، وأن الـ 3 سنوات الماضية فقط شهدت ضخ 66 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء.

وقال «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية، مع قناة extra news، اليوم الأحد، إن العمل على تطوير شبكات توزيع الكهرباء في محافظات الصعيد بدأ منذ سنوات، كما أن مبادرة «حياة كريمة»، ساعدت في أن تشمل عمليات التطوير تلك كل قرى الريف المصري، موضحا أن البداية كانت بالقرى الأكثر احتياجا.

حمزة: أعمال تطوير شبكات الكهرباء خلال المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تكلفتها حوالي 24 مليار جنيه

وصرح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بأن أعمال الوزارة من تطوير شبكات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين خلال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، وصلت تكلفتها إلى حوالي 24 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أعمال المرحلة الثانية والثالثة من المتوقع أن تصل حد تكلفتها إلى 70 مليار جنيه.

حمزة: وزارة الكهرباء تستهدف أن تتماثل جودة خدمتها في القرى والمدن

وأردف أن الوزارة تستهدف أن تماثل جودة شبكات توزيع الكهرباء بالقرى نفس جودتها بالمدن، من حيث التغذية الكهربائية واستبدال الكابلات الهوائية بكابلات أرضية تحقق نسبة أكبر من الأمان وتقلل من خطورتها، مؤكدا أن كل أهالي القرى سيقدم لهم خدمات كهربائية على أعلى مستوى وبأكبر نسبة أمان ممكنة.

وكشف أن الثلاث السنوات الماضية شهدت ضخ حوالي 66 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء، في الوقت الذي كان يضخ فيه حوالي مليار جنيه سنويا بأقصى تقدير قبل ذلك، وهو ما يوضح مدى اهتمام الدولة على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبحت الدولة تضخ أضعاف أضعاف ما كان يخصص لتطوير الشبكات قبل هذا.