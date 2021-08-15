مدبولي يناقش سبل التعاون مع اليابان في مجال التعليم الفني

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع عدد من المسؤولين، لمناقشة سبل التعاون مع اليابان في مجال التعليم الفني، من خلال منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN، وذلك استمرارا للتعاون المشترك القائم بين الجانبين في تجربة المدارس والجامعات اليابانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية.

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالتعاون مع اليابان في مجال التعليم الفني، مشيرا إلى أن التعاون معهم يعد نموذجا جيدا للغاية، وينطبق ذلك على تجربة المدارس اليابانية والجامعات اليابانية، قائلا: «نحن ندعم بشكل كامل هذه النوعية من التعليم المتخصص».

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تهتم بملف التعليم التكنولوجي بشكل كبير، موضحا أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ عدد من الجامعات التكنولوجية المتخصصة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الجامعات الثلاث التي تم تنفيذها بالفعل.

وبدوره، قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN تم إطلاقها خلال العام 1962 في اليابان، من خلال إنشاء 12 كلية متخصصة في التعليم الفني التقني؛ وذلك في إطار تلبية احتياجات المصانع اليابانية للعمالة الفنية بمختلف درجاتها، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كما تم تأسيس 42 كلية أخرى خلال الفترة من 1963 – 1974، وفي عام 2004 تمت إقامة عدد من المقرات لهيئة KOSEN كوكالة مستقلة، وهي الان تمتلك 51 كلية في مجال التعليم التقني، قامت بتخريج ما يزيد على 51 ألف طالب خلال العام 2020، من بينهم 419 طالبا أجنبيا.

ويشار إلى أن كليات منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN تقبل الطلاب من عمر 15 عاما، وتقدم تعليما يعتمد على التدريب العملي لمدة 5 سنوات، ويركز النظام التعليمي في هذه الكليات على التجربة وممارسة عمليات التصنيع عمليا منذ عمر مبكر، ومن المتوقع أن يلعب خريجو هذه الكليات دورا مهما في مجال الأبحاث والتطوير حول العالم خلال الفترة المقبلة.

كما جرى استعراض تجربة منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN خارج اليابان في دولتي تايلاند وڨيتنام، التي اعتمدت على الشراكة القوية مع حكومتي الدولتين.

وتناول الاجتماع أيضا آليات التعاون المنتظرة بين الجانبين والجهة التي ستمثل مصر في تنفيذ هذا البرنامج.

وأكد المستشار نادر سعد أن الاجتماع تناول أهمية التعاون مع الجانب الياباني في مجال التعليم الفني، وأنه يأتي في إطار احتياج قطاع الصناعة في مصر إلى عمالة ماهرة على درجة عالية، وذلك هو نفس السيناريو الذي كان قائما في اليابان قبل إطلاق منظومة KOSEN.

وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة سيتم التنسيق مع الجانب الياباني بهدف البدء في تنفيذ برنامج التعاون المشترك في مجال التعليم الفني.