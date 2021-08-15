«الإسكان الاجتماعي»: المتقدم للوحدات العقارية يتلقى 9 رسائل

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إن المبادرات العقارية بدأت منذ عام 2014 واستفاد منها 30017 شخصا وتم تجهيز أكثر من نصف مليون وحدة، مبينا أن الوحدات مشطبة بالكامل وتبدأ من 65 مترا، مشيرا إلى أن الشخص الذي دخله يصل إلى 1200 جنيه يمكن أن يتقدم للحصول على الشقق حتى وإن كان ذلك أصغر من الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين للأدنى دخلا، ولكن الحد الأقصى يصل إلى 6000 جنيه بالنسبة للمتزوجين، أما الأعزب فيجب أن يكون الحد الأقصى للدخل 4500 جنيه والحد الأدنى للدخل 1200 جنيه.

دورة التقديم إلكترونية بالكامل

وأضافت «عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية القديرة سناء منصور، أن دورة التقديم للحصول على الوحدات إلكترونية حيث يتم تقديم إيصال مرافق ومفردات الراتب والأوراق الثبوتية وأوراق شهادات الأولاد، وقيد عائلي، لافتة إلى أن أصحاب المهن الحرة يقدمون أوراقا عن الدخل بعد اللجوء إلى محاسب قانوني وتراجع الدولة مفردات دخله.

%17 من المستفيدين بالوحدات العقارية في العرض الحالي من أصحاب المهن الحرة

وواصلت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري: «نحو 17% من المستفيدين من الوحدات من أصحاب المهن الحرة، ويتم التواصل مع الأشخاص من خلال الرسائل حيث يتم إرسال للعميل 9 رسائل على الموبايل للتعريف بأنه يتم مراجعة أوراقه حسب الشروط، واللي بياخد الوحدة واخدها يسكن فيها مش يقفلها ولا يأجرها ولا يبيعها عشان الوحدة مدعومة بشكل كبير لأن الوحدة اللي 350 ألف واقفة على الدولة بحوالي 600 ألف عشان كده الدعم ده موجه لحد عنده مشكلة سكن مش يأجر الشقة ولا يتصرف فيها بالبيع».