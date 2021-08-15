فقدت بصرها منذ سنوات.. والدة خامس الثانوية الأزهرية: هيبقى طبيب عيون ويعالجني

قال الشيخ عبد الفتاح أحمد، والد الطالب «أحمد» الحاصل على المركز الخامس علمي علوم بالثانوية الآزهرية بنسبة 95.85%، إنه ينفذ وصية جده له بأن يدخل جميع أبنائه التعليم الأزهري، وأن يتموا حفظ القران الكريم والتفقه في العلوم الشرعية الإسلامية.

وأضاف الشيخ «عبد الفتاح»، إمام وخطيب أحد مساجد حي المساعيد بمديرية أوقاف شمال سيناء، أن جده توفي وفاضت روحه وهو متوضئ ويوصي بالصلاة وحفظ القرآن الكريم، وهذا من أهم الأسباب التي دفعته لتعليم جميع أبنائه في معاهد الأزهر الشريف، متمنيًا أن يلتحق من أبنائه بكلية الطب البشرى.

أحمد: أتمنى أن أدخل كلية الطب

فيما قال الطالب أحمد عبد الفتاح إنه سعيد جدا بحصوله على الخامس على المحافظة وأنه من العشرة الأوائل، متمنيًا الالتحاق بكلية الطب، وأن يتخصص كطبيب عيون ليعالج الحالات المستعصية مثل حالة والدته، التي فقدت بصرها رويدا رويدا بعد أن كانت ترى بشكل طبيعي.

وقالت والدة «أحمد»: «توقعت نتيجة ابني، فقد رأيته في المنام، وقد نقص 15 درجة فقط وطمأنته، وقلت له لا تقلق لن يخذلك الله، وهذا ما تحقق، وأتمنى أن يدخل كلية الطب ويصبح طبيب عيون حتى يكتشف علاجًا لحالتي، فقد أصبت بمرض عشى ليلى فقدت بعده بصرى، ولكنى كنت أشرح له الدروس، فهو يذاكر وأنا أشرح له الدروس لمدة 13 ساعة، فأنا خريجة شريعة من جامعة المنصورة وتم تعييني، قبل انتقالنا إلى شمال سيناء، ولكني فقدت بصري وتقاعدت من الوظيفة بعد حصولي على القرار، مع أخذ كامل حقوقي عدا الترقيات».

والدة أحمد أتمنى أن يصبح طبيب عيون ليعالجني

وتابعت أنها تحلم أن يلتحق ابنها بالكلية الحربية ويكون ضابطًا، «كل يوم أدعو الله أن يكون أولادي طبيب وضابط، طبيب يعالج الفقراء وضابط يحمي البسطاء».

ووجهت الشكر لزوجها، قائلةً: «زوجى صبر على بلائي، والرسول قال من فقد حبيبتيه دخل الجنة أي عينيه، فأنا أطمع في كرم الله، وأن يكرمنا الله في أبنائنا، فإن أحمد لم يغش أو يحاول الغش، وكان أسعد خبر حينما سمعت أه من العشرة الآوائل برغم أنني كنت أطمع أن يحصل على الأول».