حظك اليوم برج الدلو الأحد 15-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من عيوب مواليد برج الدلو العصبية الشديد، وعلى الرغم من هذا لديهم لديه قدرة كبيرة على إخفاء مشاعره، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

حاول اليوم أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر، وتجنب الصدام مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.