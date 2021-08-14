وزير الإسكان: افتتاح المرحلة الثانية من إسكان بدر في نهاية 2021

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ مدينة بدر تبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة ربع ساعة، موضحًا أنه اليوم السبت، يشهد افتتاح المرحلة الأولى من الإسكان المخصص للعاملين في المؤسسات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف «الجزار»، في تصريحات تلفزيونية على هامش افتتاح عدد من المشروعات السكنية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «في نهاية هذا العام سنفتتح المرحلة الثانية بواقع 4700 وحدة، علما بأن المرحلة الأولى تتضمن 9024 وحدة».

وتابع، أن وجود الإنسان بمقر عمله يسهل عليه كثيرًا، لذلك فكرت الدولة في تيسير الأمور عليهم بعمل مشروع متكامل عبارة عن وحدات سكنية بواقع 118 مترا كاملة التشطيب على أعلى مستوى تدخل ضمن مبادرة الرئيس السيسي لدعم فائدة التمويل العقاري، وبالتالي سيكون هناك محفزات للانتقال.

وأردف، أن حصول الموظف المنتقل على هذه الوحدات سيكون بطريقة ميسرة جدا وتسهل له أمورا كثيرة.

وحول المناطق العشوائية، أكد على أن السنوات الماضية أنتجت الكثير من العشوائيات، حيث أصبحت سلوكا، ونال ما يقارب من 152 ألف فدان مناطق عشوائية، وهذا الأمر يختلف عن المناطق غير الآمنة، ويتصدى مشروع تطوير عواصم المحافظات لهذا الأمر.