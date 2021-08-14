نقطة ثابتة بشارع «المعهد الديني» في الإسكندرية لمنع عودة البلطجية

سنوات من المعاناة عاشها أبناء شارع «المعهد الديني»، في منطقة العصافرة، شرق الإسكندرية، بعدما سيطر المئات من الباعة الجائلين على الشارع الأشهر في المدينة الساحلية، وحولوه إلى سوق شعبي كبير، وسط انتشار أعداد من البلطجية، الذين يفرضون «الاتاوات» على الباعة ومواقف الميكروباصات التي تقف على ناصية الشارع، مما أدى إلى تزايد أعمال البلطجة في المنطقة.

الشارع الذي كان من أجمل شوارع المدينة الساحلية، تحول على مدار السنوات الماضية إلى ذلك الوضع المتدهور، مما دفع العديد من سكان المنطقة إلى تقديم الشكاوى إلى الأجهزة المختصة، حتى بلغ الأمر إلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي قاد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع «المعهد الديني»، وقد اختلفت تلك الحملة عن الحملات السابقة، لما تضمنته من قرارات رادعة.

نقطة ثابتة يومية بشارع المعهد الديني لمنع عودة الباعة الجائلين

وبرز أول قرار لاستعادة شارع «المعهد الديني» من يد البلطجية، من خلال قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بوضع نقطة ثابتة بالشارع، تعمل على مدار 24 ساعة، للتأكد من عدم عودة الباعة الجائلين مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة بالشارع، وتضم النقطة الثابتة مسئولين من الحي، ومن وحدة الإزالة الفورية، ومن الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

لم يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، بل كلف المحافظ رئيس حي المنتزة ثاني، ورئيس وحدة الإزالة الفورية، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، بالمتابعة اليومية لعدم عودة الإشغالات بشارع «المعهد الديني»، محذراً من أنه لن يتم السماح بأي تقصير، أو تواجد الإشغالات في الشارع مرة أخرى.

إجراءات رادعة تجاه الباعة الجائلين في شارع المعهد الديني

وقال محافظ الإسكندرية إن شارع «المعهد الديني» يعاني منذ عشرات السنين، من الإشغالات والتعديات، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته بإزالة ورفع جميع الإشغالات المتواجدة به، واتخاذ إجراءات رادعة تجاه الباعة الجائلين، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة.

وطمأن «الشريف» سكان شارع المعهد الديني بأنه سيتم البدء في رفع كفاءة وتطوير الشارع بالكامل، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التنفيذية لمنع عودة الإشغالات، لافتاً إلى أن «شارع 45» أصبح الآن، وبعد حملات الإزالات المتكررة، يشهد التزاماً كاملاً.

وضع مخطط للتعامل مع الأسواق العشوائية المخالفة في الإسكندرية

وفي سياق متصل، أشار اللواء محمد الشريف إلى أنه يجري وضع مخطط وتصور شامل للتعامل مع الأسواق العشوائية المخالفة، والتصدي لجميع المخالفات والتعديات التي يعاني منها المواطنون، وذلك ضمن الخطة العاجلة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية.