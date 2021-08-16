أهالي الأسمرات يروون تفاصيل حياتهم الجديدة: عايشين في كومباوند (فيديو)

تعد مدينة «الأسمرات» نموذجا وأيقونة للإنجازات التي تحققت في ملف القضاء على العشوائيات الخطرة، حيث كان يتعرض أهل هذه المناطق للخطورة، لذلك جرى نقلهم للمناطق البديلة لسكن العشوائيات مثل «الأسمرات»، و«روضة السيدة» وغيرها من المشروعات التي تهدف للقضاء على العشوائيات الخطرة.

وفي هذا الصدد خصص برنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأحد، فقرة حوارية سلط فيها الضوء على آراء سكان المناطق الخطرة بعد نقلهم للأسمرات في وحدات حضارية.

إسلام: حياتنا تغيرت في الأسمرات بعد البهدلة والمرمطة

وقال إسلام عويس، أحد سكان الأسمرات، إنه كان يعيش سابقا في منطقة «بطن البقرة» بمصر القديمة، وهي منطقة عشوائية كان العيش فيها صعبا للغاية، «كنت متمرمط في المعيشة، ولما المطرة كانت بتمطر كنا بنتبهدل، والحمد لله اتنقلنا لمكان نضيف».

وتابع: «لما جينا استلمنا دفعنا المصاريف العادية حوالي 4800 جنيه، خلال الاستلام، ومفيش ضغط على المصاريف ولا حاجة، الشقة فيها أجهزة كهربائية، وأوضة النوم والأطفال والأنترية والسفرة والتلاجة والبوتوجاز والغسالة، كل الحاجات دي لقيناها مفروشة في الشقة وجديدة».

ميرفت: كل حاجة بقت حلوة لينا ولأولادنا

وعبرت «ميرفت»، زوجة «إسلام»، عن فرحتها للانتقال للعيش في الاسمرات، قائلة إن حياة أسرتها تغيرت بعد الانتقال من منطقة مصر القديمة: «كل حاجة حلوة بالنسبة لينا والعيال، مقارنة ببطن البقرة».

محمود: الأسمرات بها أندية وأماكن نظيفة.. حاسين إننا في كومباوند

من جانبه قال محمود علي يوسف، من سكان مدينة الأسمرات، إنه كان يعيش سابقا في منطقة «بطن البقرة» العشوائية، بينما تتسم منطقة الأسمرات بالنظافة وتوفير الخدمات، «حوالينا نوادي وأماكن نظيفة، حاسين إننا في كومباوند».

وعلق على نظام الصيانة في الأسمرات، قائلا: «لو عندي أي مشكلة في السباكة أو أي حاجة بتقدم بشكوى وتاني يوم هتلاقي حد مهتم بيك ودي حاجة حلوة جدا».