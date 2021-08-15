صندوق التنمية الحضارية: تكلفة سعر أرض «الأسمرات» وحدها 2.5 مليار جنيه

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إنّ متوسط تكلفة الوحدات البديلة لسكان العشوائيات 450 ألف جنيه، دون إضافة سعر الأرض، موضحا أن تكلفة مشروع مثل «الأسمرات» تصل لـ 3.6 مليار جنيه، وأن سعر الأرض المقام عليها المشروع وحدها 2.5 مليار جنيه.

صديق: الدولة تهدف للاستثمار في الإنسان للوصول لدولة حديثة

وأضاف «صديق»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، أن الدولة تهدف للاستثمار في الإنسان للوصول لدولة حديثة، والتي قوامها الأصلى هو الإنسان، ونعمل على تنفيذ مخططات التنمية الحضارية.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية: «كان ممكن الدولة تقول طب نصرف ليه؟، نبيع الأرض وناخد الفلوس نعمل بيها أي حاجة تانية، ولكن الدولة تفكر في المواطن، وده هدفنا».

واستشهد المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، بحديث سابق للرئيس السيسي عندما قال «المواطن في الشارع لن يشعر بثمار التنمية الاقتصادية إلا بعد وصول الزيادة السكانية في العام لـ 400 ألف نسمة»، قائلا إنّه في خلال آخر 9 أشهر زاد عدد السكان مليون نسمة، وبالتالي هذا الرقم بعيد عن طموح الرئيس.

لن نشعر بالنمو الاقتصادي حتى يتراجع النمو السكاني لـ 400 ألف نسمة سنويا

على صعيد متصل، قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إنّ الرئيس السيسي دائما ما يتطرق بقضية الزيادة السكانية مع افتتاح مختلف المشروعات، فالزيادة السكانية هي المشكلة الأهم والأولى في مصر، موضحا أن انحدار التعليم والعشوائيات والفوضى بسبب الزيادة السكانية.

وأضاف «حسن» خلال اتصال هاتفي في نفس البرنامج، أنّ معدل النمو السكاني في مصر 5 أضعاف الصين، كما أنه 5 إلى 7 أضعاف أي دولة متقدمة، ولابد من خفض المعدل السكاني.