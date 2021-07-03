سكان الأسمرات: حياتنا تغيرت وأصبحنا نستيقظ على رائحة الورد وصوت الطيور

روى أحد الأطفال المنتقلين مع أسرته من منطقة الدويقة إلى «الأسمرات 3» عن معاناته في العشوائيات قبل الانتقال إلى السكن الآدمي، وأوضح كيف تغيرت حياته إلى الأفضل بعد انتقاله إلى الحياة الجديدة، قائلا إنه كان يستيقظ يوميًا على المشاجرات ورائحة القمامة، مشيرًا إلى أنه كان لا يستطيع السير في الشوارع عند هطول الأمطار بسبب عدم تمهيد الطرق.

وأضاف الطفل، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من «الأسمرات»، اليوم السبت، أن الوضع تغير الآن، حيث أصبح يستيقظ على رائحة الورد وأصوات الطيور، ويذهب إلى قصر الثقافة ومكتبة مصر الجديدة والنوادي والمدارس التي أصبحت بالقرب منه عكس ما كان في السابق.

وأشار إلى أنه في «الأسمرات 3» أصبح هناك من يقوم بتنظيف سلالم العمارات عكس المنطقة القديمة التي كان يعيش فيها، مشيرًا إلى أنه يرى أن أي طفل لديه موهبة ستنمو في الحياة الجديدة.

وتابع حديثه قائلا إن الحياة هنا تحسَّنت، لأن هناك كان مشكلة في الأشخاص نفسهم وفي المكان، لافتا إلى أن فكر الناس هنا تغير وأصبح متحضرا، حيث قلت المشاجرات وبدأ هؤلاء الأشخاص يغيرون فكرهم ويصححون من أنفسهم، والأطفال بدأوا في النزول إلى المكتبات وقصر الثقافة عكس المكان السابق الذي كان يعيشون فيه.

واختتم حديثه قائلا، إنه الآن أصبح من السهل التحرك عكس السابق، فكانت القمامة تحاصر المنطقة، حيث من يخرج منها كان يحقق إنجازا، وطالب الأطفال بالمساهمة في تنظيف المكان الجديد والابتعاد عن العادات السلبية والمساعدة في تطوير المدينة.

بدورها، قالت السيدة رضا عبدالعزيز، إنها كانت تعيش في منطقة بطن البقرة في حي مصر القديمة في السابق قبل الانتقال إلى منطقة «الأسمرات 3».

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن منطقة «الأسمرات 3» بها جميع مقومات المعيشة وحياتهم تغيرت للأفضل وتعيش أسرتها حاليا في بيئة ملائمة عكس السابق في المنطقة العشوائية التي كانت تقطن بها.

وأضافت السيدة رضا عبدالعزيز أنها كانت تعيش سابقا في غرفتين فقط هي وجميع أفراد أسرتها والآن انتقلت للعيش في شقة بها جميع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية.

قالت روان، طفلة بحي الأسمرات، خلال حلقة خاصة من منطقة حي الأسمرات، لبرنامج «صالة التحرير» إنها تحب الرسم والتمثيل والغناء، مؤكدة أنها كتبت قصيدة عن الشرطة لتضحياتها من أجل حماية مصر، كما تقوم بكتابة شعر وتحفظ شعر عن «عيد الشرطة».

وتحدثت إحدى العاملين في مصنع بحي الأسمرات، قائلة إنها تعمل للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها لم تكن تعمل من قبل، وتدربت واستفادت منه وكانت تحب العمل، وفي السابق عندما كانت موجودة بمنطقة إسطبل عنتر لم تكن تستطيع عمل ذلك، مؤكدة أن المعيشة في الأسمرات أفضل مما كنت عليه بالسابق.