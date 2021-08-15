مستشار الرئيس يوجه رسالة لمن سجلوا ولم يصلهم رد لتلقي لقاح كورونا

وجَّه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، رسالة لمن سجَّل في منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، منذ فترة طويلة ولم تصله حتى الآن رسالة للحصول عليه، موضحًا أن هذا الأمر متوقف على عمره، وهل يعاني من أمراض مزمنة أم لا، كما أن الراغبين في السفر لهم تسجيل بآلية معينة، ولهم مراكز تلقيح خاصة بهم مختلفة عن تلقيح المقيمين.

وزارة الصحة تطعِّم الفئات ذات الأولوية

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه قد يكون هناك عائلة تُسجل بالكامل، وتسجل لأبنائها الذين يبلغون من العمر 18 سنة أو 25 سنة وهم لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ومن هنا يحدث التأخير في وصول الرسائل الخاصة بتلقي اللقاح، موضحًا أنه مع توافر اللقاحات «بتمشي الوزارة بالأولية حسب الحالات اللي ليها أحقية الحصول على اللقاح».

وعن الراغبين في السفر، أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن المسافرين إلى الخارج كانوا يواجهون مشكلة كون ليس كل الدول تقبل كل اللقاحات، «فيه دول عاوزة أنواع لقاحات محددة، والحمد لله مصر قدرت تحصل على هذه اللقاحات وفيه منها جرعة واحدة، كل واحد مستعجل وعاوز يحصل على اللقاح ومحتاج الشهادة الدولية المعتمدة عشان تساعدة في السفر متوفر، وفيه استقبال ليهم».

لا توجد وفرة عالمية من لقاحات كورونا

وأردف أن الوفرة العالمية من لقاحات كورونا ليست متوفرة بالقدر الكافي «رغم إعطاء الكثير من ملايين الجرعات، فكل ما تتوافر كمية من اللقاحات تطرح في مراكز التطعيم سواء مراكز المسافرين أو المقيمين».