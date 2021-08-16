أكثر من 60 دولة تدعو للسماح للأفغانيين والأجانب بمغادرة البلاد

دعت أكثر من 60 دولة، للسماح للأفغانيين والأجانب الراغبين بمغادرة البلاد، وقالت الدول في بيان مشترك، إن الشعب الأفغاني يستحق العيش في سلام وأمن وكرامة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت الدول، أن حركة «طالبان» الأفغانية، تتحمل مسؤولية منع الأفغانيين من مغادرة البلاد.

الأمم المتحدة: أزمة أفغانستان تجبر مئات الآلاف على الفرار

وفي سياق متصل، أشارت منظمة «الأمم المتحدة»، إلى تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أفغانستان، موضحة أن الأزمة في أفغانستان تجبر مئات الآلاف على الفرار.

من جانبه، أشار السفير الأفغاني في القاهرة، محمد محق، إلى أن «طالبان» تستخدم الطريقة اللينة في التعامل مع الأمور حتى الآن، ولكن ليس هناك أي ضمان لما سيقومون به على مدار السنوات المقبلة.

وأكد السفير محق، في حديث مع موقع «سكاي نيوز عربية»، حول تأثير طالبان على دور الدبلوماسية الأفغانية مع جميع دول العالم، أن الحركة لو استمرت على أفكارها سيكون هناك تأثيرًا كبيرًا مع غالبية دول العالم، ولكن لو قدمت وسيطرت بشكل نهائي وراعت حقوق الإنسان والمرأة ستختلف الأمور.

وأشار السفير الأفغاني في القاهرة، إلى أن الأمم المتحدة أكدت مرارًا في أكثر من مناسبة أن أي حركة ستأتي بالقوة لن يتم الاعتراف بهم، وستكون في عزلة دون تقديم أي مساعدات لهم، وهو ما سيجعلها تتخلى عن أفكارهم السابقة الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة.

وأضاف السفير محق، إن «طالبان» سيطرت على معظم المناطق الأفغانية كما أنهم دخلوا مطار كابول ويقومون حاليا بالتفاوض مع الأمن الرئاسي حول تشكيل الحكومة المستقبلية.

وأشار الدبلوماسي الأفغاني، إلى أن المفاوضات بين حركة «طالبان» والأمن الأفغاني سيكون فيها تفاهما كبيرا حول الرؤية المستقبلية للحكومة الأفغانية وتشكيلها وفقًا للأوضاع الجديدة.