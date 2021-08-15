إصابات «كورونا» حول العالم تواصل الارتفاع: تسجيل 207.4 مليون حالة

واصلت الحصيلة العالمية لإصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ ظهوره في أواخر عام 2019، في الارتفاع، ووصل الإجمالي إلى 207475403 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات عالميا، إلى 4366092 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات الشفاء من الفيروس إلى 185978879حالة.

وفي كوريا الجنوبية سجلت السلطات الصحية، 1817 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 223928 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2156 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 20350142 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، امس السبت، تسجيل 31142 إصابة جديدة بالفيروس و926 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 20350142 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 568788 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إجمالي الوفيات بـ«كورونا» في المملكة المتحدة يصل إلى 130894 حالة

وسجلت المملكة المتحدة، أمس السبت، 29520 إصابة جديدة و93 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 6241011 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 130894 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 7188 إصابة جديدة بـ«كورونا» و34 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة الإيطالية في بيان، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 4435000 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 128413 حالة.

عربيا، سجل لبنان، أمس السبت، 1498 إصابة جديدة بالفيروس و4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 581497 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 7972 حالة، بينما ارتفعت حصيلة حالات التعافي من «كورونا» إلى 541455 حالة.

وفي السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، إن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت 92 شخصًا، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في الحد من تفشي ونقل الفيروس وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة.