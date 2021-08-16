تفاصيل أزمة فيلم «ميني بار» بعد استئناف تصويره

كشف مدحت سعد، مُنتج فيلم «ميني بار»، والذي جرى استئناف تصويره مؤخرًا، بعد فترة توقف دامت لنحو عامٍ ونصف العام تقريبًا، عن كواليس هذه الفترة وأسباب تأجيل التصوير أكثر من مرة.

وقال مدحت سعد، لـ«الوطن»، إنّ فترة توقف التصوير، جاءت بسبب وجود اعتراض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، على بعض المشاهد التي يتضمنها الفيلم، متابعًا: «سيناريو العمل قعد في الرقابة 6 أشهر، عشان كان عندهم بعض الملاحظات على مشاهد معينة».

طرح فيلم «ميني بار» دون تصنيف عمري

وأوضح منتج فيلم «ميني بار»، أنَّه جرى اجتياز هذه الأزمة، والوصول إلى اتفاق نهائي بشأن حذف هذه المشاهد، بشكلٍ لا يضر سياق الأحداث، مؤكّدًا أنَّ المؤلف طارق رمضان والمخرج محمد الخضري، عملوا على هذه الأزمة دون الإخلال بالعمل ذاته، كما أنَّ الفيلم سيكون جمهور عام وليس تصنيف عمري.

وأشار إلى أنَّ أزمة جائحة فيروس كورونا، تسببت في توقف الفيلم أكثر من مرة، فضلًا عن انشغال بعض المُمثلين بتصوير أعمال أخرى خلال الفترة الماضية، موضحًا أنَّه يتبقى أيامٍ قليلة وينتهي من تصوير الفيلم كاملًا، بينما لم يتحدد موعد طرحه في السينمات بعد، فمن الوارد المُشاركة به في دور العرض نهاية العام الجاري.

وأضاف أنَّه لم يتمّ الاستقرار النهائي بشأن اسم الفيلم حتى الآن، إذ يُجرى الاختيار بين اسمي «ميني بار» و«يو تيرن»، ومن المُقرر الكشف عن الاسم النهائي للعمل خلال الأيام القليلة المُقبلة.

أبطال فيلم ميني بار

فيلم «مينى بار»، من بطولة نضال الشافعي، وصلاح عبد الله، وأمينة، ومنة فضالى، وراندا البحيرى، ومدحت تيخا، ومحمد أوتاكا، وطاهر أبو ليلة، وعلاء مرسى، وحسن عبد الفتاح، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإبرام سمير، وهو من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد الخضري.