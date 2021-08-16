تنبيهات عاجلة للإدارات التعليمية بشأن تحويلات المدارس

أغلق عدد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التحويلات بين المدارس أمس، وشددت المديريات، على الإدارات التعليمية بالبت في عمليات التحويلات بالتنسيق مع مديري المدارس، وعدم قبول أي تعاملات مادية في تحويلات الطلاب، واتباع التعليمات الخاصة بهذا الشأن.

تحويلات الطلاب بين المدارس تعتمد على الكثافة الطلابية

وبدأت الإدارات التعليمية التابعة لمديريتي التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظتي القاهرة والجيزة، تشكيل لجان عليا لبحث طلبات التحويل بين المدارس طبقاً للكثافة الطلابية لكل مدرسة، وأكد مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، أنّه جرى تشكيل لجان عليا بالتنسيق مع مديري المدارس للبت في طلبات التحويل.

وأضاف عبده لـ«الوطن»، أنّ اللجنة العليا ستبدأ أعمالها طبقا للإحصائية المرسلة لها من قبل مركز المعلومات بالمديرية لبحث طلبات التحويل، مؤكدا أنّ المعيار الأساسي والوحيد في قبول طلبات التحويل هو الكثافة الطلابية.

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وكشف مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن أنّه جرى التنبيه على الإدارات التعليمية بالبدء في تشكيل لجان عليا مع مديري المدارس بمختلف مراحلها التعليمية «الابتدائية والإعدادية ورياض الأطفال»، لبحث أعداد الطلاب الذين يمكن قبول طلبات التحويلات الخاصة بهم.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى التأكيد على الإدارات التعليمية بأهمية الالتزام بالكثافة الطلابية المحددة لكل مدرسة، لافتا إلى أنّ المديرية حريصة على متابعة أعمال التحويلات مع الإدارات التعليمية بمحافظات الجمهورية كافة.

وعلى جانب آخر، أكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّه سيتم فتح باب التحويلات مرة أخرى أمام الطلاب لإتاحة الفرصة لهم، مشددا على أولياء الأمور باتباع التعليمات الخاصة بأعمال التحويل وموافاة المدارس بالأوراق المطلوبة لذلك.