توقيع الكشف الطبي على 1756 مريضا ضمن قافلة «حياة كريمة» بالفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، عصر اليوم الأحد، أعمال القافلة الطبية التنموية التي تنظمها جامعة الأزهر الشريف بالتعاون مع مديرية الصحة، يومي 14و15 أغسطس الجاري بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، حيث تفقدوا أعمال القافلة الطبية التنموية والتي تشمل الكشف الطبي، إضافة إلى الخدمات الزراعية، والبيطرية، فضلاً عن عقد عدد من الندوات التثقيفية، وتوفير فصول محو الأمية، وتوزيع المساعدات الغذائية.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنّ القافلة الطبية قد قامت بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج لـ1756 حالة باليوم الأول من القافلة في تخصصات العظام، والجراحة العامة، والباطنة، والرمد، وأمراض النساء، والأنف والأذن، والأمراض الجلدية، والقلب، والمخ والأعصاب، والمسالك البولية، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية للمترددين على القافلة، وإجراء العمليات الصغرى، وتحويل حالات العمليات الكبرى إلى المستشفيات الجامعية بالأزهر.

«الأنصاري»: مشروعات «حياة كريمة» تسير بخطى متسارعة

وكشف «الأنصاري» عن معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية، والتي تسير بخطى متسارعة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، حيث يتم العمل كفريق واحد لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين، واقتحام المشكلات المزمنة بحلول جذرية بعيداً عن المسكنات، لافتاً إلى أنّ المبادرة الرئاسية تقوم على أربعة محاور أساسية هي البنية الأساسية والعمرانية، وبناء الإنسان المصري، والتدخلات الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية وذلك بإقامة مجمعات صناعية وزراعية وتكتلات اقتصادية بالقرى المستهدفة من المبادرة.

شهد فعاليات القافلة الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا المشرف العام على المستشفيات، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب الأزهر بنين، والدكتور أحمد صوفي وكيل كلية العلوم بنين، والدكتورة هناء العبيسي وكيل كلية الطب بنات، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورجب فاروق مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.