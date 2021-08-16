«الأوقاف» تفتتح 16 مسجدا الجمعة المقبلة في 6 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 11 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و 5 مساجد صيانة وترميمًا يوم الجمعة 20/ 8/ 2021 ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1636 مسجدًا، منها 1498مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا )، و138 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الغربية

1. مسجد أحمد باشا المنشاوي بعزبة أبو لبده التابعة لقرية تلبنت قيصر – مركز طنطا

مديرية أوقاف أسيوط

2. أبو بكر الصديق – قرية العزايزة الغنايم

3. المرحوم كرم عبد العال – مركز البداري

4. الحضايرة – قرية الشامية – مركز ساحل سليم

5. خاتم المرسلين – قرية الزاوية

6. شهاب الدين – قرية المطمر – مركز ساحل سليم

7. أولاد منصور – قرية دير الجنادلة

8. الرحمن – عزبة أبو خروف – قرية كوم المنصورة

مديرية أوقاف البحيرة

9. الرحمة – قرية العوامر مركز ايتاي البارود

مديرية أوقاف القليوبية

10. الورثة – كفر العرب – بنها ثان

مديرية أوقاف الجيزة

11. تالية القرآن- الحزام الأخضر – 6 أكتوبر

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا

1. الرحمن – القلمينا- الوقف

2. البيومي - المراشدة

3. البداورة - الوقف

4. أبو مدرة – قوص

5. التمامية – الشرقي سمهود – أبو تشت

وكانت وزارة الأوقاف افتتحت الجمعة الماضية، 25 مسجدًا في عدد من المحافظات في إطار خطتها لتعمير بيوت الله، وذلك «ما بين مساجد جديدة وأخرى تم ترميمها وصيانتها»، بواقع 19 مسجدًا جديدًا و6 مساجد ترميم وصيانة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020 حتى اليوم 1620 مسجدًا، منها 1487 إحلالًا وتجديدًا، و133 صيانة وترميمًا. وتشدد وزارة الأوقاف، على اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا من تباعد المصليين وتعقيم وتطهير المساجد، وضرورة اصطحاب المصلى الشخصي.