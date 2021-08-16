«شربت فنيك».. انتحار ربة منزل في ظروف غامضة بـ عين شمس

أقدمت ربة منزل على الانتحار، في عين شمس، عن طريق تناول «الفنيك»، فيما تكثف مباحث عين شمس جهودها؛ لكشف ملابسات الواقعة.

ونُقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت باستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الحادث.

انتحار بـ«الفنيك»

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا، من مستشفى الدمرداش بوفاة ربة منزل إثر تناولها «فينك»، وبالانتقال تبين العثور على «مها ح ع» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية على جثمان المتوفية.

تحرر محضر بالواقعة، وجار التحقيق.

مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس في البساتين

يذكر أن منطقة البساتين، قد شهد قبل أسبوعين، سقوط فتاة من منزلها بالطابق السادس، وتوجه خالها إلى مفتش الصحة؛ لاستخراج تصريح بالدفن، إلا أن الأخير اشتبه في وفاتها جنائيا، وأخطر المباحث التي ألقيت القبض على والدة الفتاة وخالها؛ لتواجدهم معها أثناء الواقعة.

وباستدعاء والدة الفتاة اتهمها الأب بقتل نجلته، مضيفًا أنه قبل شهرين ترك منزل الزوجة وذهب للإقامة في منطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة هو ونجلته 14 سنة، بسبب قيام المتهم الثاني بالتعدي عليها بالضرب لرفضها الارتباط بأحد شباب المنطقة؛ لإعاقته الذهنية.

وأوضح أن خالها ووالدتها أصرا على ارتباطها من الشاب؛ لكونه ينتمي لعائلة ثرية، قائلًا: «يوم الواقعة اتصل به المتهم الثاني وهدده بقتل ابنته في حالة تنفيذ رغبتها في عدم إتمام الزواج من ذلك الشاب، وأخبره أنه سيذهب لإقناعها، وهو في طريقه استقبل مكالمة من ابن عمه يخطره بسقوط ابنته من بلكونة منزلها، ولقيت مصرعها في الحال».

وبعرض والدة المتوفية وخالها، قررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات.