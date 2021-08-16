متى يحق لشركة الكهرباء رفع العداد؟ انتبه حتى لا تكون ضمن هذه الحالات

هناك بعض الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء عند حدوثها، فسخ عقد التوريد وفصل التغذية الكهربائية ورفع العداد، ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض هذه الحالات تحت عنوان (الجزء الثاني) حالات أخرى لفسخ التعاقد ورفع العداد.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز هذه الحالات التي يحق فيها رفع العداد وفسخ التعاقد من قبل شركة الكهرباء وفقًا لما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حالات يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء فسخ عقد التوري والتغذية الكهربائية ورفع العداد

1- فى حالة زيادة المستهلك الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

2- في حالة منع المستهلك مندوبي الشركة من إجرء أعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومھا للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو للرقابة على العدادات.

3- في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطارة بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة، وبعد مرور 6 أشهر على ذلك يتم قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

4- يحق للشركة رفع العداد في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له.

5- في حالة رغبة المستهلك فى إنھاء التعاقد مع الشركة.

6- يحق فسخ العقد في حالة تأخر المنتفع ومالك العداد عن سداد قیمة المطالبة بعد مرور شهر من تاریخ المطالبة.

7- في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تبينها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.