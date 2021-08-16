تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات، حسب ما كشفه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أنّ الرابط يكشف عن المجموع الكلي للطالب، كما يُعقد مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء في تمام الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث انتهت الوزارة من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وأضاف شوقي في تصريحات عنه، أنّ لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، يوفر النتيجة عقب انتهاء المؤتمر بنحو 3 ساعات، مشددا على جميع الطلاب وأولياء الأمور بكتابة البيانات بطريقة صحيحة ومباشرة، كي يُتاح لهم الحصول على النتيجة، التي أكد أنّها لا تختلف عن الأعوام الماضية.

«الوطن» توفر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وفي سياق متصل، وفرت «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية للقراء لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة عقب إعلانها رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال كتابة البيانات المتعلقة بالطالب كالمحافظة والبريد الإلكتروني واختيار الشعبة.

قبل الكشف عن لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ترصد السطور التالية أبرز التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر غدا، وهي كما يلي:

- الكشف عن نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2021.

- مقارنة نسب النجاح الحالية بنسب الأعوام الماضية.

- إعلان التفاصيل المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2021 من حيث مزايا التصحيح الإلكتروني.

- الكشف عن مؤشرات تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد الأولية.

- الكشف عن تفاصيل درجات المواد بالتفصيل وآلية توزيع الدرجات على الأسئلة.

- الإعلان عن رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 221.

- إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الدفعة وأوائل كل مادة بمفردها.