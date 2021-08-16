استشاري مناعة عن سرعة انتشار متحور دلتا: «كورونا ملهوش كتالوج»

قال الدكتور أمجد حداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنَّ متحوّر كورونا «دلتا» ظهر في الهند بسبب الاحتفالات دون تطبيق الإجراءات أو حصول المواطنين على لقاحات كورونا، وهو ما جعل الفيروس الأصلي ينتقل بين الأشخاص في فترة زمنية قصيرة مع تغيرات جينية وهو ما أدى إلى ظهوره بشكل مختلف، مشيرًا إلى التحوّر لم يؤثر على كفاءة اللقاحات في منع المضاعفات الخطيرة حتى الآن، وبالتالي فإنه في حال حدوث الإصابات تكون بسيطة.

المتحوّرات الفيروسية أضعف.. والوضع مختلف في كورونا

وأضاف «حداد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «ten»: «فيروس كورونا ملهوش كتالوج، والمتحوّرات الفيروسية دائما ما تكون أضعف، لكن متحور دلتا أصبح أكثر قدرة وسرعة على الانتشار»، لافتًا إلى أنَّ البطئ في منظومة اللقاحات على مستوى العالم واستحواذ الدول الغنية على منظومة اللقاحات وعدم تواجد نفس المنظومة في دول أخرى يؤديان إلى ظهور المتحورات.

اللقاحات تحول دون ظهور التحورات

وتابع استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أنَّ اللقاحات تحول دون ظهور التحوّرات بشرط أن تتم عمليات التلقيح بشكل سريع على مستوى الدول العالم، بواقع 70% من كل مجتمع، مشددًا على أهمية الاجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والنظافة الشخصية في منع العدوى.

ولفت إلى أنَّ لقاحات كورونا ليس لها آثار جانبية، كما أن الإصابة أخطر بكثير عما يتمّ الحديث عنه بشأن الإصابات المحدودة للقاحات، مؤكّدًا أنَّ بريطانيا شهدت إصابات كثيرة من الفيروس المستجد لكن معدلات الحالات الخطرة قلت بشكل كبير بسبب انتظام عمليات التلقيح.