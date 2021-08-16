محافظ مطروح يبحث مع شركة متخصصة إنتاج المياه من الهواء

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ممثلى إحدى الشركات العاملة في إنتاج مياه الشرب من الهواء بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتكثيف الهواء والرطوبة، اليوم، بحضور العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لمحافظة مطروح، وجرى استعراض التقنية الجديدة التى تنتج أنقى مياه وفقا للمعايير الصحية، والتى يتم العمل بها حاليا بعدد من المواقع في مدينة العلمين الجديدة، وجارى إنشاء أول محطة بمدينة الحمام على مساحة 13 فداناً والمقرر الإنتهاء منها خلال عام، مع اختيار محافظة مطروح بما تتمتع به كأنسب المواقع البيئية والصحية.

محطات إنتاج المياه من الهواء تبدأ من 20 لتر وحتى مليون

وقال محافظ مطروح إن المحطات الجديدة تنتج كميات مختلفة من المياه من خلال الهواء حسب طاقة المحطة والتى تتراوح من محطات منزلية سعة 20 لتر / يوم، وتصل في بعض المحطات الى إنتاج مليون لتر مياه يوميا، والتى يمكن عليها بناء منتجعات صحية، مع سهولة النقل وتقليل التكلفة مع استخدام أدوات تعبئة صحية.

دراسة إنشاء من 5 حتى 10 محطات إنتاج مياه من الهواء بمطروح

وأضاف محافظ مطروح: «ندرس مقترح إنشاء من 5 - 10 محطات تنقية للمياه بمطروح بمحطات تتراوح طاقتها من 10 آلاف لتر حتى مليون لتر / يوم، بالاضافة إلى دراسة مقترح انشاء مصنع لانتاج الأجهزة والمعدات الخاصة بالمحطات الجديدة».

وأشاد محافظ مطروح بالتقنية الجديده، مع دراسة مقترح إنشاء محطات إنتاج المياه من الهواء بالتجمعات الصحراوية لخدمة الأهالى مع الإعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك في واحة سيوة بما يخدم السياحة العلاجية بها، موجها لشركة مياه مطروح وشركة الكهرباء وإدارة الأملاك لدراسة مقترح تخصيص مواقع لإنشاء محطات جديدة بمطروح بالتكنولوجيا الحديثة فى إنتاج المياه.