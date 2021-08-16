أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الفيوم الأزهرية أدبي وعلمي

أعلن الشيخ رمضان عبد النبي حسين الوكيل الشرعي لمنطقة الفيوم الأزهرية، نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي، وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الفيوم الأزهرية أدبي وعلمي ومكفوفين، اليوم، بحضور الدكتور جمال عبد العزيز سعداوي الوكيل الثقافي للمنطقة، وذلك بعد اعتمادها من الشيخ محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وجار توزيع المظاريف على المعاهد الأزهرية المختلفة تمهيداً لإعلان النتيجة، فيما تم الإعلان عن الخمس الأوائل على القسم الأدبي، والخمس الأوائل في القسم العلمي، واثنين أوائل المكفوفين.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الفيوم الأزهرية.. معهد العلوم الإسلامية

وقال سلامة جمعة مدير عام الامتحانات في منطقة الفيوم الأزهرية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ هناك طالب من محافظة الفيوم حصد المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمعهد العلوم الإسلامية وهو أحمد جابر محمد عبد الرازق الطالب بمعهد معهد الأبيض الأزهري بمركز سنورس بحصوله على مجموع ٩٦.٦٧%

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الفيوم الأزهرية.. قسم علمي

وتصدرت الفتيات المشهد في نتيجة أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الفيوم الأزهرية بقسم علمي، وجاءت أسمائهم وترتيبهم كالتالي:

الأولى: شروق عرفة رمضان عوض ٩٨.٦٢%

الثاني: عبد الرحمن حسني محمد محمود ٩٧.٨٥%

الثالثة: ملك سلامة أحمد عبد الواحد ٩٧.٥٤%

الرابع: أحمد سيد رمضان سيد ٩٦.١٥%

الخامسة: مريم ربيع يوسف ٩٦.١٥%

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الفيوم الأزهرية.. قسم أدبي

وجاءت أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الفيوم الأزهرية بالقسم الأدبي كالتالي:

الأولى: رحمة محمود أحمد محمد ٩٦.٣٥%

الثانية: عائشة محمود عزت عبد الحميد ٩٥.٥٦%

الثالثة: شهد محمد عيسى شاذلي ٩٥.٢٤%

الرابعة: وفاء محمد عبدالله عبد الحميد ٩٥.٢٤%

الرابعة مكرر: آية محمد رمضان عبد التواب ٩٥.٢٤%

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021 في منطقة الفيوم الأزهرية.. المكفوفين

الأول: نور الدين محمد عبد الصمد ٧٧.٣٨%

الثانية: هاجر خالد عبد العاطي عبد الهادي ٧٢.٢٢%.