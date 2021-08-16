أثار عدد من قراء جريدة «الوطن»، سؤالا قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، مفاده «كيف تحصل على نتيجتك فى الثانوية العامة 2021 من موقع الوطن؟»، خاصة بعد إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموعد الرسمي لإعلان النتيجة، وهو غدا الثلاثاء عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أنّه سيتم إعلان التفاصيل المتعلقة بالنتيجة خلال المؤتمر الصحفي.

كيف تحصل على نتيجتك في الثانوية العامة 2021 من موقع الوطن؟

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الاسم رباعي.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- اختيار المحافظة.

- اختيار الشعبة سواء العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة»، أو الشعبة الأدبية.

- أخيرا تظهر للطالب نتيجته.

وزير التعليم يوجّه رسالة عاجلة لأولياء الأمور قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

ووجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للطلاب وأولياء الأمور قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، مفادها أنّه لا صحة لما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنح الطلاب درجات رأفة، مؤكدا أنّ المجموع الكلي لنتيجة الثانوية العامة هو 410 فقط مثل الأعوام الماضية دون تغيير، والنتيجة مطمئنة ومشابهة لنتائج الأعوام الماضية.

وأضاف شوقي في تصريحات له، أنّه لا صحة عما يتردد بشأن حصول أعداد قليلة من الطلاب على مجاميع مرتفعة، مؤكدا ألا أحد يعلم شيئا عن النتيجة «حتى وزير التعليم نفسه»، لافتا إلى أنّ الامتحانات جاءت في مستوى جميع الطلاب طبقا لتقديرات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. أولياء أمور يناشدون «التعليم» للكشف عن إجراءات التظلم

وناشد عدد من أولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، بالكشف عن الإجراءات المتعلقة بالتظلم على النتيجة سواء كان إلكترونيا أو ورقيا مثل الأعوام الماضية، معربين عن قلقهم من التصحيح الإلكتروني الذي جرى تطبيقه لأول مرة.